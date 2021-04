Lazio, Leiva potrebbe salutare: Tare cerca il sostituto

Il Direttore Sportivo della Lazio Tare è al lavoro per trovare il sostituto di Lucas Leiva che non è più al top della condizione

Uno dei punti fermi della Lazio di Simone Inzaghi potrebbe presto salutare Formello. Si tratta del centrocampista brasiliano Lucas Leiva, che negli ultimi mesi ha perso un po’ di smalto. Basti pensare che in questa stagione soltanto in due occasioni è rimasto in campo per novanta minuti.

Tare è alla ricerca del sostituto in giro per l’Europa. Potrebbe essere dunque quello di centrocampo il primo reparto che la Lazio rinforzerà nel mercato estivo. Cataldi e Escalante sono due ottime alternative, ma di certo non stanno rendendo come Leiva nel momento migliore della sua carriera in biancoceleste.