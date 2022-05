Lazio, Leiva: «Qui sono rinato, tornerò sicuramente...»

Il centrocampista brasiliano Leiva ha parlato della sua esperienza con la maglia biancoceleste

Il centrocampista brasiliano Lucas Leiva ha parlato, ai microfoni di Radiosei, della sua esperienza con la maglia della Lazio.

RINASCITA – «La parola che mi viene in mente quando penso alla Lazio è rinascita. Sono stati 5 anni bellissimi, abbiamo vinto tre trofei, la mia prima stagione è stata meravigliosa. Solo cose buone, la gente mi ha trattato subito bene, è stato molto bello. Il Liverpool è stata la squadra che mi ha portato in Europa, mi ha permesso di realizzare un sogno. Sono stato lì dai 20 ai 30 anni. Ho giocato in tre club nella mia carriera e sono felice del legame che ho creato. Spero sarà così anche nella mia prossima squadra».

RAPPORTO CON RADU – «È il giocatore con cui ho creato un rapporto bellissimo e stretto. Radu è un fratello, è il simbolo della squadra glielo dico sempre».

SALUTO AI TIFOSI – «Ho potuto salutare i tifosi nell’ultima partita, è stato bellissimo. Cinquantamila persone, ho fatto la mia ultima partita come volevo. Sono stati cinque anni favolosi, Roma sarà sempre casa mia. Tornerò sicuramente, nella vita non si sa mai. Il rapporto non penso che si chiuda qui, perché il calcio è fatto così. Ma l’affetto e la gratitudine continuerà».

