Lazio: l’intesa tra Correa e Immobile funziona

Correa e Immobile si stanno rivelando una coppia offensiva molto complementare per la Lazio. Sono imprescindibili per Inzaghi

Sono lontani i tempi in cui erano alternativi tra loro e non complementari. Oggi Immobile e Correa compongono il tandem offensivo della Lazio, e si tratta di una coppia che sta tenendo un rendimento di alto livello.

L’intesa tra i due è ottima, con Immobile che in particolar modo è cresciuto in modo sbalorditivo nel dialogo sullo stretto. Basti pensare che 3 gol dell’attaccante campano sono arrivati proprio tramite assist di Correa. Segno di come si cerchino e trovino con efficacia.