Lazio, l’incentivo Lotito: così aumenta il premio alla squadra anche per i risultati in campionato! La mossa del presidente per il finale di stagione

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, non lascia nulla al caso nella corsa verso un finale di campionato decoroso. Dopo aver raddoppiato i bonus per la vittoria della Coppa Italia, ha promesso incentivi anche per un buon piazzamento finale in Serie A. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Lotito ha già ricevuto segnali positivi, con le vittorie contro Sassuolo e Milan. Tuttavia, il presidente attende conferme dalla squadra, in particolare dalla trasferta di Bologna, dove il club biancoceleste è chiamato a non sprecare l’opportunità di agganciare la zona Europa. Il patron del club laziale ha infatti raddoppiato i bonus per la vittoria della Coppa Italia e ha promesso un bonus per un finale di campionato decoroso.

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha intensificato il suo rapporto con i giocatori, mostrando una presenza più assidua a Formello. Nonostante la sua assenza in panchina per la squalifica dopo il rosso contro il Milan, il suo vice Marco Ianni guiderà la squadra contro il Bologna, nella partita che rappresenta un crocevia per il futuro europeo della Lazio.

Le difficoltà in trasferta e il rimescolamento tattico

La Lazio sta affrontando difficoltà in trasferta, con l’ultima vittoria lontano da casa risalente all’11 gennaio contro il Verona. La squadra ha segnato solo 8 gol in 14 partite esterne, un dato che la colloca al fondo della Serie A in termini di gol fuori casa. In vista della trasferta di Bologna, Sarri sta cercando soluzioni per migliorare il gioco offensivo, in particolare cercando di trovare gol più precisi e costanti. Il tecnico ha ripensato a Pedro come vice di Mattia Zaccagni, che è infortunato, e Romagnoli è pronto a tornare titolare in difesa.

Infortunati sono anche Zaccagni, Cataldi, Provedel, e Rovella, ma solo Cataldi e Basic potrebbero recuperare durante la sosta. Nonostante le difficoltà, Sarri si aspetta un impatto forte dalla squadra, che ha dimostrato resilienza, segnando il 34% dei suoi gol (10 su 29) negli ultimi 15 minuti di partita, un dato che la rende la squadra con il miglior rendimento finale in Serie A.

Il Bologna: un avversario ostico e motivato

Il Bologna è in grande forma, rimanendo imbattuto nelle ultime sei gare casalinghe contro la Lazio in campionato, con quattro vittorie e due pareggi. Il morale dei rossoblù è alto dopo il successo contro la Roma, e la squadra di Vincenzo Italiano cercherà di sfruttare il fattore campo per continuare la sua serie positiva, che conta quattro vittorie nelle ultime cinque partite di campionato. Sarri e la Lazio, dunque, sono chiamati a una prova di forza per non perdere ulteriore terreno nella lotta per la qualificazione europea.