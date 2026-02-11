Lazio, Lotito al fianco di Sarri: il presidente biancoceleste sarà presente anche a Bologna

Lotito non molla la Lazio, anzi ‘raddoppia’: presenza confermata a Bologna accanto a Sarri, i dettagli

Claudio Lotito continua a seguire da vicino la Lazio anche in trasferta. Dopo la presenza all’Allianz Stadium per la sfida di campionato contro la Juventus, il presidente biancoceleste ha deciso di restare al fianco della squadra e sarà presente anche al Dall’Ara per il quarto di finale di Coppa Italia contro il Bologna. Una scelta non comune: come ricorda Il Messaggero, era da tempo che Lotito non partecipava a due trasferte consecutive.

L’ultima apparizione lontano dall’Olimpico, prima della gara di Torino, risaliva addirittura ai quarti di Coppa Italia persi a San Siro contro l’Inter il 25 febbraio 2025. In un momento particolarmente delicato per la stagione, Lotito ha scelto di stringersi attorno al gruppo di Sarri, consapevole del peso specifico della sfida contro i rossoblù. Già a inizio anno aveva stanziato circa 2 milioni lordi di premio, segnale di quanto la Coppa Italia sia considerata un obiettivo prioritario.

Il presidente lo aveva ribadito anche nel discorso motivazionale alla squadra prima della partita di Lecce, chiedendo di dare tutto in questo torneo. Negli ultimi anni la Lazio non è mai rimasta fuori dall’Europa per due stagioni consecutive e Lotito vuole evitare che la situazione si complichi ulteriormente. La sua presenza costante è un messaggio chiaro: il club crede ancora nella possibilità di raddrizzare la stagione e punta forte sulla Coppa Italia per farlo.