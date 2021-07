Lazio, Luis Alberto oggi a Roma: visite e confronto a Formello

Luis Alberto è pronto a tornare a Roma dopo le polemiche degli ultimi giorni. Lo spagnolo avrà un confronto con Lotito e Tare a Formello

La Lazio oggi rivedrà Luis Alberto. Prima l’arrivo a Roma, poi il ritorno in gruppo ad Auronzo di Cadore dove Sarri e i compagni lo aspettano. In mezzo anche le visite mediche ed il confronto con la società: come riporta il Corriere dello Sport, a Formello dovrebbe avere un colloquio con Lotito e Tare per spiegare la sua assenza. Le spiegazioni dello spagnolo forse convinceranno Sarri – che è disposto ad ascoltarlo e dargli un’altra occasione – ma non basteranno per evitargli la multa salatissima che gli infliggerà la società.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO SU LAZIO NEWS 24

Stando a quanto riferito da Il Tempo, inoltre, Luis Alberto potrebbe chiedere ufficialmente di essere ceduto, anche se la speranza è che lo strappo possa ricucirsi senza troppe cicatrici.