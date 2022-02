Lazio, Luiz Felipe: «Migliorati dalla sfida in campionato, ma c’è ancora da lavorare»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Luiz Felipe prima della gara contro il Milan è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, ecco le sue parole.

GARA – «Siamo migliorati tantissimo dalla sfida di campionato contro il Milan. Prima era un periodo un po’ difficile, dovevamo capire quello che il mister ci chiedeva ed apprenderlo al massimo. Adesso sono passati cinque mesi e piano piano stiamo cambiando. Veniamo da quattro partite senza prendere gol, stiamo crescendo soprattutto in difesa dove stavamo soffrendo di più. Abbiamo ancora tanto da lavorare e su cui migliorare».

SITUAZIONE – «Noi lavoriamo ogni giorno per crescere e migliorare, siamo tutti a disposizione del mister e non fa differenza tra chi gioca da subito e chi entra dalla panchina, diamo tutti il 100%. Mi fa piacere giocare con Patric e con Reina, però è indifferente chi scende in campo. Tutti dobbiamo dare il massimo. Quando si veste la maglia della Lazio ogni partita è da vincere, non sarà facile ma dobbiamo fare una grande prestazione per arrivare in semifinale».