Prosegue il recupero di Luiz Felipe dopo l’infortunio e l’operazione alla caviglia: il messaggio del difensore della Lazio

Luiz Felipe non si ferma. 21 giorni di lavoro dopo l’intervento per tornare in campo con la sua Lazio. Il recupero prosegue bene e sui social, il brasiliano ha mostrato tutta la sua carica.

«21 giorni di lavoro con l’obiettivo di tornare più forte! Forza Lazio!» ha scritto il difensore biancoceleste.