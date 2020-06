Lazio, Marusic recupera, Leiva verso il forfait definitivo

La squadra di mister Inzaghi continua a lavorare a Formello in vista del ritorno in campo di mercoledì

La Lazio continua a lavorare nel quartier generale di Formello. Dopo il match amichevole di ieri, Inzaghi può sorridere a metà: Marusic a tre giorni dalla sfida di Bergamo è tornato in gruppo, mentre Lucas Leiva ancora non è pronto.

Il montenegrino è in vantaggio su Jony per una maglia da titolare, ma dovrà dimostrare di aver superato l’affaticamento muscolare. Il centrocampista brasiliano, invece, molto probabilmente mercoledì sarà out: al suo posto, pronto uno tra Parolo e Cataldi, con il primo leggermente favorito. Il tucu Correa, a causa di un colpo subito alla schiena, ha lavorato solo a parte, mentre Lukaku e Luis Alberto sono stati lasciati a riposo. Ai box Luiz Felipe, Adekanye e Lulic.