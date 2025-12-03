Lazio Milan, Allegri: «L'obiettivo di vincere la Coppa Italia è reale. Contro i biancocelesti sarà complicata. Sugli infortunati...»

Lazio Milan, Allegri ha parlato ai microfoni della televisione ufficiale rossonera facendo un piccolo punto sulla partita contro i biancocelesti

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Milan TV alla vigilia della trasferta dei rossoneri in casa della Lazio. Le sue parole.

LAZIO – Domani è una partita bella da giocare perché comunque credo che lo stadio sarà pieno, la Lazio ha il nostro stesso obiettivo di passare il turno e di cercare di arrivare in fondo alla Coppa Italia. Abbiamo ancora fuori Athekame, Gimenez, Fofana è sulla via del recupero quindi speriamo di recuperarlo nel più breve tempo possibile, così come gli altri. Pulisic sarà a disposizione e tutti gli altri stanno bene. Domani qualcuno recupererà energie, la partita sarà lunga e bisognerà essere bravi nelle sostituzioni, quelli che entreranno dovranno darci una mano».

COPPA ITALIA – «È un obiettivo stagionale per tutti, sapendo che comunque è complicato perché abbiamo un ottavo di finale importante, difficile, contro la Lazio, con cui abbiamo giocato sabato. La situazione è un po’ strana, perché comunque pensi di aver preparato la partita come quella precedente, ma invece sarà una partita diversa e soprattutto perché è come se fosse una finale perché è una partita secca». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU MILANEWS24.COM