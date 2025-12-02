Lazio Milan, Pulisic ci sarà? Ecco le ultimissime sulle condizioni del rossonero! I dettagli

Lazio Milan, Pulisic verso il recupero: le ultime notizie in vista della sfida di Coppa Italia contro la Lazio! Gli aggiornamenti

L’infortunio rimediato da Christian Pulisic in allenamento tra il derby e la sfida con la Lazio non sembra essere così grave come inizialmente temuto. Nonostante l’americano abbia saltato l’ultima gara di campionato, le speranze di rivederlo presto in campo sono in aumento, soprattutto in vista dell’impegno di Coppa Italia di giovedì sera contro i biancocelesti. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo tra oggi e domani: un recupero anticipato che rappresenta un’ottima notizia per il Milan, sia per la qualità del calciatore sia per ampliare le soluzioni tattiche a disposizione di Massimiliano Allegri in un periodo cruciale.

Un rientro prezioso per la rotazione La presenza dello statunitense è particolarmente importante in vista degli impegni ravvicinati, offrendo respiro e nuove opzioni di rotazione alla rosa rossonera.

Situazione diversa per Gimenez Più complesso invece il quadro di Santiago Gimenez. L’attaccante messicano continua ad allenarsi individualmente e, sebbene il ritorno in campo non sia lontano, il suo recupero procede con maggiore gradualità. La disponibilità completa per le prossime partite appare meno certa rispetto a Pulisic: lo staff medico e tecnico punta a gestire il percorso senza forzare i tempi, garantendo che il giocatore torni in piena forma per affrontare il ciclo di gare invernali.

