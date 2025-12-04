Lazio, continuano le polemiche sul Milan? Sentite cosa ha appena detto Zazzaroni sulla vicenda

Lazio-Milan, continua il caso del rigore non concesso: Zazzaroni attacca la direzione arbitrale

Non si placano le polemiche intorno alla Lazio dopo la discussa decisione arbitrale nel finale della gara contro il Milan, quando al 94’ i biancocelesti si sono visti negare un possibile rigore che avrebbe potuto cambiare la storia del match. L’episodio, al centro di un acceso dibattito, è stato analizzato anche da Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, intervenuto nell’ultima puntata di Number 1 podcast.

La partita della Lazio, equilibrata e combattuta fino all’ultimo, è stata segnata da un finale rovente. Il contatto in area, valutato dall’arbitro e successivamente rivisto al VAR, ha portato alla decisione di non assegnare il penalty ai biancocelesti, scatenando reazioni molto dure da parte di tifosi, opinionisti e addetti ai lavori.

Il commento di Zazzaroni sull’episodio che ha penalizzato la Lazio

Zazzaroni è stato netto nel suo giudizio: “Se un rigore del genere non fosse stato dato al Milan, sarebbe successo il finimondo”. Parole che evidenziano, secondo il direttore, una disparità di percezione nelle decisioni arbitrali quando sono coinvolte le big del campionato. L’analisi è poi proseguita con un attacco diretto alla gestione del VAR: “Quello è un rigorino che l’arbitro non concede perché Collu non fischia. L’hanno chiamato al monitor e gli hanno fatto dire una bestialità”.

Secondo Zazzaroni, il fallo attribuito a Marusic non avrebbe alcun fondamento reale. “Se l’è totalmente inventato”, ha aggiunto, sottolineando come la Lazio sia stata penalizzata da un’interpretazione errata del contatto. Il dirigente del Corriere dello Sport ha ribadito l’importanza di valutazioni più coerenti, soprattutto in gare delicate e decisive come Lazio-Milan.

Nel frattempo, all’interno della Lazio cresce la sensazione di disagio per l’ennesimo episodio controverso che alimenta il malcontento della piazza. Il club biancoceleste, già impegnato nella corsa ai posti europei, si trova nuovamente a fare i conti con una decisione che pesa sul morale della squadra e dei tifosi.

Il dibattito resta aperto e destinato a proseguire: l’episodio del rigore negato continua a essere una ferita, e la Lazio spera che episodi del genere non influenzino ulteriormente il proprio cammino stagionale.

