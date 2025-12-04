Lazio Milan, manca sempre meno alla sfida: le possibili scelte dei due tecnici per la partita dell’Olimpico

Lazio Milan, cresce l’attesa della sfida dell’Olimpico. Le ultimissime su una partita fondamentale per entrambe le compagini

La sfida Lazio Milan torna in scena, questa volta con i ruoli invertiti: all’Olimpico i biancocelesti ospiteranno il Milan stasera in Coppa Italia, a pochi giorni dalla sconfitta in campionato che aveva lasciato l’ambiente capitolino con l’amaro in bocca. Sabato scorso la Lazio aveva disputato un buon primo tempo, ma non era riuscita a concretizzare, e le polemiche legate all’episodio arbitrale che ha visto protagonisti Romagnoli, Pavlovic e Marusic hanno ulteriormente acceso la tensione. Ora, la squadra di Sarri cerca il riscatto in un match da dentro o fuori, con l’obiettivo di riscattare la delusione recente.

Il contesto della Coppa Italia rende la partita Lazio Milan ancora più importante. I biancocelesti inseguono infatti l’accesso ai quarti di finale per il quindicesimo anno consecutivo, confermando una tradizione di grande solidità nella competizione: l’ultima esclusione risale alla stagione 2010/2011. Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha sottolineato l’importanza della sfida, evidenziando come l’Olimpico sia sempre un palcoscenico difficile e che la partita rappresenti un obiettivo significativo per entrambe le squadre: «Giocare un ottavo di Coppa Italia contro la Lazio non è mai semplice, lo abbiamo visto sabato. La Coppa Italia comincia a interessare davvero quando si avanza nei turni successivi».

Dal punto di vista tattico, la sfida Lazio Milan proporrà due moduli differenti. Sarri confermerà probabilmente il suo 4-3-3, con Mandas in porta e un tridente offensivo composto da Isaksen, Castellanos e Zaccagni. Allegri, invece, schiererà il Milan con un 3-5-1-1: davanti a Maignan, Jashari agirà da regista con Ricci e Rabiot al suo fianco, mentre Loftus-Cheek sarà libero di creare sulla trequarti a supporto dell’unica punta Rafael Leao, chiamata a guidare i rossoneri verso i quarti.