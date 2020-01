Lazio, Milinkovic Savic: «Vittoria che ci dà la carica. Adesso il Napoli»

Lazio, Milinkovic Savic commenta la vittoria contro il Brescia: «Il successo ci dà la carica. Scudetto? Deve rimanere un argomento a parte»

Al termine della gara vinta allo scadere contro il Brescia, Sergej Milinkovic-Savic ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole del calciatore della Lazio:

«E’ bello vincere all’ultimo anche se a me piacerebbe segnare il prima possibile. Vincere così da’ la carica per le prossime partite. Lo Scudetto deve rimanere un argomento a parte: noi guardiamo partita per partita. Ora pensiamo al Napoli, abbiamo una settimana per preparare al meglio la gara».