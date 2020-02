Lazio, Milinkovic Savic vuole sfatare il tabù trasferta

Milinkovic Savic, centrocampista della Lazio, vuole coronare la sua stagione super con un gol in trasferta. Buona tradizione col Genoa

Milinkovic-Savic non vuole smettere di stupire. Il serbo, che sta vivendo una stagione davvero incredibile, cercherà di sfatare l’ultimo tabù di questo campionato incredibile: come riportato da La Gazzetta dello Sport, manca soltanto il gol in trasferta.

Fino ad oggi ha segnato soltanto allo stadio Olimpico (l’ultimo contro l’Inter, ndr), ma con il Genoa ha una buona tradizione: lo scorso anno segnò la sua prima marcatura stagionale proprio contro i rossoblù.