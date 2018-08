Immobile manda in vantaggio la Lazio nella sfida contro il Napoli con un gol da cinetica. L’attaccante si beve tre difensori con un solo tocco

Ciro Immobile anche in questa prima partita della stagione dimostra di non aver perso il suo proverbiale senso del gol. E’ infatti l’attaccante della Lazio a portare i vantaggio i biancocelesti nella sfida casalinga con il Napoli al 25esimo del primo tempo. Al capocannoniere dell’anno scorso in tandem con Mauro Icardi è bastato un solo tocco per superare tre difensori della squadra di Carlo Ancelotti. Il neo acquisto Francesco Acerbi serve ad Immobile una palla filtrante che il bomber di Torre Annunziata non intende lasciarsi scappare. Il numero 17 riesce a superare ben tre difensori del Napoli con un solo tocco e batte poi con facilità il portiere Orestis Karnezis per il gol del provvisorio vantaggio.