Lazio: Newcastle pronto a fare sul serio per Milinkovic-Savic, ma Lotito smentisce

Il Newcastle sarebbe pronto ad acquistare a prezzo pieno il centrocampista della Lazio, Milinkovic-Savic. Il club inglese, infatti, sarebbe disposto a mettere sul piatto circa 60 milioni di euro più 12 milioni di bonus.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Lotito avrebbe smentito l’interesse dei bianconeri sul giocatore, ma la questione rinnovo per il serbo non è da sottovalutare (contratto in scadenza a giugno 2024).