Lazio Parisi, i biancocelesti non mollano l’esterno dell’Empoli

Lotito ha un piano per provare a strappare Parisi all’Empoli, la Lazio tornerà all’assalto già a gennaio.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il presidente biancoceleste avrebbe un piano e sarebbe quello di inserire contropartite per convincere il club azzurro a cedere. Difficile, vista la richiesta da 10 milioni di Corsi, ma non impossibile perché in Toscana gioca Akpa Akpro di proprietà della Lazio e potrebbe finire Kamenovic, mai utilizzato da Sarri sin qui.