Lazio, possibile ritiro prima del match con l’Atalanta. La squadra di Simone Inzaghi rimarrà a Formello prima della sfida coi nerazzurri

La Lazio torna alla normalità dopo l’interruzione del 29 febbraio. La squadra di Inzaghi affronterà l’Atalanta e, come riportato dal Corriere dello Sport in edicola oggi, il tecnico vrebbe preso in considerazione anche la possibilità di portare la squadra in ritiro a Formello.

Un ritiro di una settimana prima della sfida delicata contro i nerazzurri: per poter riprendere nel migliore dei modi la Lazio vuole aggrapparsi ancor di più alla forza del gruppo.