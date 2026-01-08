Lazio, ecco Ratkov: chi è l’erede di Castellanos? Alla scoperta dell’attaccante serbo classe 2003, in arrivo dal Salisburgo

La Lazio ridisegna il proprio fronte offensivo con un colpo deciso e di prospettiva. Dopo aver concluso la cessione di Taty Castellanos al West Ham, operazione che ha portato l’attaccante argentino in Premier League, la dirigenza capitolina ha immediatamente bloccato il suo sostituto. Come descritto dettagliatamente da Calciomercato.com, è fatta per l’arrivo nella Capitale di Petar Ratkov, possente centravanti serbo classe 2003 prelevato dal Salisburgo. L’operazione è stata definita sulla base di 13 milioni di euro, con il giocatore che ha già raggiunto Roma per firmare un contratto da 1,5 milioni a stagione, vincendo la concorrenza di diversi top club europei che lo avevano sondato.

Il profilo: un corazziere per l’attacco biancoceleste

Ratkov rappresenta un cambio di paradigma tattico rispetto al predecessore. Alto 193 centimetri, il ventiduenne è una prima punta strutturata che fa della forza fisica e del gioco spalle alla porta le sue armi migliori, abbinate a un ottimo senso del gol. Cresciuto nel Backa Topola, dove ha esordito giovanissimo, ha scelto di rappresentare la Serbia – collezionando già 3 presenze al fianco di Vlahovic – rifiutando la corte della Bulgaria. È il profilo ideale per dare peso all’attacco delle Aquile.

Il domino a centrocampo: via Guendouzi, rebus Fabbian

Il mercato in entrata non si ferma qui. Mentre si attende solo l’ufficialità per il passaggio di Matteo Guendouzi al Fenerbahce (il francese ha già salutato i tifosi dopo la gara con la Fiorentina), la Lazio lavora per rinforzare la trequarti. Secondo quanto riferito da Sky Sport, c’è il gradimento totale di Giovanni Fabbian e Daniel Maldini, talenti italiani pronti al salto di qualità. Tuttavia, la situazione del centrocampista del Bologna è complessa a causa del forte interesse dalla Premier League. Per non farsi trovare impreparati, i Biancocelesti tengono calde le piste alternative che portano a Kenneth Taylor, regista dell’Ajax, e all’ungherese Norbert Toth del Ferencvaros.

