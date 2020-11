Lazio, rinviata l’audizione in Procura per Ivo Pulcini: i dettagli

Ivo Pulcini non sarà ascoltato quest’oggi dalla Procura Federale: il legale della Lazio ha chiesto e ottenuto il rinvio

Ivo Pulcini non sarà ascoltato oggi dalla Procura Federale. Il responsabile dello staff medico della Lazio era atteso dai procuratori per far luce sul caos tamponi.

Come riportato da Radiosei, il legale del club biancoceleste, Gian Michele Gentile, ha chiesto e ottenuto il rinvio dell’audizione, precedentemente in programma nella giornata di oggi. Entro stasera di dovrebbero conoscere i dettagli della nuova convocazione.