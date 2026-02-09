Lazio, missione Coppa Italia: ritiro a Coverciano. Lotito torna in trasferta dopo un anno. La decisione di Sarri e del club biancoceleste

Dopo il vibrante 2-2 strappato all’Allianz Stadium contro la Juventus, non c’è tempo per rifiatare in casa Lazio. L’attenzione di Maurizio Sarri e del suo staff è già interamente rivolta al prossimo, cruciale appuntamento stagionale: la sfida di Coppa Italia contro il Bologna, valida per l’accesso alle semifinali. Per preparare al meglio questo scontro da dentro o fuori, la società ha optato per una soluzione logistica mirata, ordinando un ritiro immediato presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Un segnale di compattezza arriva direttamente dai vertici societari. Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il presidente Claudio Lotito è stato avvistato in tribuna a Torino: un evento significativo, dato che il patron dei Capitolini non seguiva la squadra in trasferta da un anno intero. La sua presenza testimonia la volontà della dirigenza di stare vicina al gruppo in questo snodo fondamentale della stagione.

Il programma stilato dal tecnico toscano è serratissimo. Le Aquile lavoreranno a Firenze con una seduta pomeridiana oggi e la rifinitura domani, per poi trasferirsi nella città felsinea solamente mercoledì mattina. Dopo il pranzo in un hotel cittadino e il riposo pomeridiano, fischio d’inizio al “Dall’Ara” previsto per le ore 21:00 contro i Rossoblù.

Il rientro nella Capitale avverrà con un volo charter subito dopo il match. Non sono previste pause: giovedì mattina allenamento di scarico nel centro sportivo di Formello, mentre venerdì Sarri ha fissato una doppia seduta intensiva per preparare l’anticipo di campionato contro l’Atalanta previsto per sabato. Solo dopo la sfida con la Dea, il gruppo potrà godere di due giorni di meritato riposo (domenica e lunedì). La Lazio punta tutto sulla coppa nazionale: l’obiettivo semifinale è troppo prestigioso per lasciarselo sfuggire.