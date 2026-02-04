Lazio, dentro al caso Romagnoli: gli spifferi da Formello aprono questo scenario. Ecco cosa sta succedendo

Lazio, cosa sta succedendo nella situazione relativa ad Alessio Romagnoli. Da Formello si apre questo scenario. Ultimissime novità

L’attesa continua a Formello. Il giorno della ripresa degli allenamenti della Lazio, dopo le quarantotto ore di riposo concesse da Maurizio Sarri, non è coinciso con il ritorno in gruppo di Alessio Romagnoli. Il difensore centrale ha continuato a lavorare in solitaria, una notizia che alimenta inevitabilmente i dubbi sulla sua disponibilità per l’imminente e delicata trasferta contro la Juventus, match per il quale è già certa l’assenza dell’infortunato Zaccagni. Se il numero 13 non dovesse recuperare, il giovane Provstgaard rimane in preallarme per affiancare Mario Gila, replicando la coppia vista venerdì scorso contro il Genoa.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il Corriere dello Sport scrive che la situazione di Romagnoli è complessa, un intreccio inestricabile tra condizioni fisiche e turbolenze di mercato. Ufficialmente, il giocatore è alle prese con un leggero affaticamento muscolare, un fastidio di cui si era già parlato dopo la sfida contro il Como, salvo poi vederlo in campo a Lecce in quella che, tra saluti ai tifosi e post social del club, sembrava dover essere la sua partita d’addio. È evidente, però, che a pesare siano soprattutto gli strascichi feroci per la mancata cessione last-minute all’Al-Sadd in Qatar.

Oggi sarà una giornata decisiva: Sarri ha programmato una doppia seduta, con la mattinata dedicata alle prove tattiche difensive. Il “Comandante” spera ancora di non dover rinunciare alla sua guida difensiva per la seconda gara consecutiva, avendo sempre sottolineato l’importanza cruciale del giocatore, aspetto che ha anche influito nella querelle interna tra allenatore, presidente e calciatore.

Nel frattempo, a Formello, il direttore sportivo Fabiani sta portando avanti una difficile opera diplomatica. Sebbene il rapporto tra Romagnoli e il presidente Lotito sembri ormai impossibile da ricucire – con i margini per il rinnovo azzerati in vista di un probabile addio estivo – la Lazio ha l’assoluta necessità di ritrovare il suo difensore il prima possibile per chiudere al meglio la stagione. Serve però un “doppio recupero”: quello fisico e, soprattutto, quello motivazionale. I malumori non svaniranno in un lampo e Sarri, una volta riavuto il giocatore, dovrà valutare attentamente se lanciarlo subito nella mischia o attendere. Da qui a domenica, i ragionamenti andranno aggiornati ora per ora.