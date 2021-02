Lazio Sampdoria, tre record in palio tra Inzaghi e Ranieri

Lazio Sampdoria può far centrare diversi obiettivi a Simone Inzaghi e Claudio Ranieri: servono la vittoria e soprattutto i gol

Claudio Ranieri e Simone Inzaghi possono centrare diversi record in Serie A al fischio finale di Lazio–Sampdoria. Tutto dipenderà dalla vittoria e da quanti gol verranno realizzati.

La prossima sarà infatti la vittoria numero 100 per Simone Inzaghi in Serie A da allenatore. Se la Lazio dovesse aggiudicarsi i tre punti con due reti, saranno 350 gol con Inzaghi in panchina, mentre se la Sampdoria riuscirà a segnare una rete Ranieri festeggerà i 650 gol su una panchina del massimo torneo.