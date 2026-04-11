Lazio, Sarri al passo d’addio a fine stagione? C’è già il nome del sostituto, allena in Serie A! Chi potrebbe sedere sulla panchina biancoceleste

Lazio, Sarri saluta a fine stagione? Chi può essere il suo sostituto sulla panchina biancoceleste. Tutti i dettagli

La Lazio si avvicina a grandi passi alla delicata e cruciale trasferta del Franchi contro la Fiorentina, in programma per lunedì 13 aprile. Tuttavia, l’attenzione dell’ambiente biancoceleste è inevitabilmente catalizzata dalle crescenti incognite legate al futuro della propria guida tecnica. La permanenza di Maurizio Sarri sulla panchina capitolina si è trasformata in un intricato rompicapo di fine stagione. Da una parte, il pesante contratto da 11 milioni di euro lordi rappresenta uno scudo che rende l’ipotesi dell’esonero un rischio finanziario enorme per le casse di Claudio Lotito; dall’altra, il rapporto tra l’allenatore e i vertici societari appare visibilmente logorato.

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Le richieste per restare: un piano triennale chiaro e garanzie

Il tecnico toscano è stato categorico e non è più disposto ad accettare compromessi o strategie al ribasso. Maurizio Sarri pretende una trasparenza assoluta in merito a quel progetto triennale che, di fatto, non è mai decollato. A pesare sul giudizio dell’allenatore ci sono le scorie di un mercato estivo a lungo bloccato e di una sessione invernale giudicata poco produttiva, al netto degli innesti di rilievo come Motta e Taylor. Il tecnico esige garanzie tecniche per continuare la sua avventura a Formello; in assenza di un piano condiviso e ambizioso, la separazione diventerebbe inevitabile, a prescindere dai costi proibitivi per il club.

La Fiorentina resta alla finestra

Il destino dell’allenatore potrebbe dipendere in larga misura dal valzer delle panchine. Stando alle indiscrezioni riportate da Il Tempo, qualora non dovessero pervenire offerte concrete e allettanti, la continuazione del rapporto con la squadra della Capitale rimarrebbe l’opzione più probabile. Attenzione però agli incroci del destino: proprio la Fiorentina, prossima avversaria in campionato, osserva la situazione nelle vesti di spettatrice estremamente interessata, pronta a sferrare l’assalto se la frattura tra il tecnico e i biancocelesti diventasse insanabile a fine campionato.

Il post-Sarri: avanza l’opzione Fabio Pisacane

La dirigenza laziale non vuole farsi trovare impreparata in caso di rottura totale e sta già sondando il terreno per inaugurare un nuovo ciclo incentrato sulla “linea verde”. Per il ruolo di eventuale successore, in cima alla lista delle preferenze spicca il nome di Fabio Pisacane, attuale e brillante trascinatore sulla panchina del Cagliari. L’ex difensore si contende la poltrona con un altro campione del mondo, Fabio Grosso. Affidare la squadra a un profilo emergente come Pisacane segnerebbe una svolta netta e radicale, un’iniezione di freschezza per rilanciare le ambizioni europee della società.