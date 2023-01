Lazio, Sarri: «Con il Milan non dobbiamo essere superficiali»

Le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa in vista dell’impegno dei biancocelesti contro il Milan di domani sera

PARTITA – Bisogna non essere superficiali, siamo contro i campioni d’Italia, hanno individualità di altissimo livello, negli scontri diretti ci ha messo sempre in grandissima difficoltà.Il Milan è forte, ha perso il derby, sarà ancora più motivato. Dentro la nostra testa dobbiamo avere l’opportunità che ci offre la partita, consapevoli delle difficoltà e con la voglia di sfruttare le occasioni.

FELIPE ANDERSON ALLA MERTENS? – Un giocatore forte, può fare bene in qualsiasi ruolo. Dries più offensivo, più capace nell’attacco dell’area. Ma sono forti, possono dare il contributo in ogni.

JUVE PENALIZZATA – Non pensiamo a questo, non dobbiamo porci l’attenzione. Ieri sera ho visto due squadre molto molto forti, la situazione rimane la stessa.

LUIS ALBERTO COL MILAN – Penso che le scelte arrivano in base agli allenamenti, lo sto vedendo in condizione, il più in condizione. Le scelte saranno logiche, a meno che non lo veda oggi particolarmente stanco, ma non penso.

