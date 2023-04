Lazio, Sarri: «La Juve è una squadra che soffriamo di solito»

Le parole Sarri prima del calcio d’inizio di Lazio-Juve: «Non dobbiamo allentare i ritmi perché loro non ci verranno a prendere altissimi»

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio della sfida con la Juve. Di seguito le sue parole.

Affrontiamo una squadra che ha avuto una brutta partenza ma poi ha fatto un percorso di altissimo livello. Squadra forte he ha caratteristiche che di solito soffriamo. È difficile. Dobbiamo fare la nostra partita con convinzione e determinazione. Non dobbiamo allentare i ritmi perché loro non ci verranno a prendere altissimi. Dobbiamo fare una partita seria. Assenza Allegri? Mi dispiace sempre, io lo vedo sempre volentieri. In quella partita non fu tanto lo 0-0 ma i tiri che furono 0. Il presidente viene quasi sempre, non è una novità. Non deve dire niente alla squadra perché mi sembra molto chiaro.

