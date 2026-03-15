Lazio, Sarri esulta post 1-0 contro il Milan: «Rivedere l’Olimpico così è stato emozionante. Ma spero non abbia colpito solo me»

Lazio, Maurizio Sarri ha parlato così dopo la vittoria contro il Milan: queste le dichiarazioni del tecnico biancoceleste

Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Lazio Milan. Le sue dichiarazioni.

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EMOZIONE – «È stata tutta la serata emozionante perché rivedere l’Olimpico così, con la nostra gente, con un tifo spettacolare, è stata tutta la serata emozionante e bellissima. E sono veramente contento che la squadra abbia regalato la soddisfazione al popolo laziale anche della vittoria, ma la serata sarebbe stata da ricordare con un qualunque risultato».

IL FUTURO – «La stagione stiamo vivendo la più difficile, ma… Non ti voglio dire della carriera, perché in Serie C ne ho vissute di stagioni difficili, ma della Serie A, sicuramente è stata la più difficile per tantissimi motivi. Ha fatto un plauso anche alla squadra perché ci potevano essere presupposti per sfaldarsi, per mollare, invece vedo che la squadra continua ad allenarsi su buoni livelli, a volte sbaglia anche partita, però complessivamente a livello caratteriale c’è. Questo sinceramente non lo so. Leggendo il comunicato dei tifosi sembra che questa sia stata una presenza una, una tantum. Io spero che la bellezza dell’atmosfera di stasera non abbia colpito solo me ma anche loro in maniera particolare, e che ci sia un ripensamento, poi sai ci sono tanti motivi per cui c’è questa situazione e non lo so se è sanabile in breve tempo. Io le persone, le decisioni… solitamente tendo a rispettare le decisioni, è chiaro a me è una decisione che fa male però non posso avere neanche la presunzione di non rispettarla e quindi la rispetto».

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