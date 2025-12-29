Lazio, Sarri non ci sta e sbotta dopo la partita contro l’Udinese: «È meglio che non parli più, altrimenti mi squalificano a vita»

Lazio, Sarri e quel retroscena dopo la partita contro l’Udinese: «È meglio che non parli più, altrimenti mi squalificano a vita»

Maurizio Sarri è esploso dopo il pareggio di Udine, una reazione inevitabile alla luce di quanto accaduto nel finale. Dallo spogliatoio sarebbero volate urla talmente forti da essere udite anche dall’arbitro Colombo e dal Var Gariglio. La miccia è stata la convalida del gol di Davis, arrivato nonostante un tocco di braccio evidente pochi istanti prima della conclusione.

Il tecnico biancoceleste, furibondo per l’episodio, si è lasciato andare a uno sfogo durissimo: «È meglio che non parli più, altrimenti mi squalificano a vita», ha riportato Il Messaggero. Parole che riprendono quanto già mormorato a bordocampo, ma con un peso ancora più forte. La pazienza è ormai al limite e, per questa volta, la scelta del silenzio stampa è stata condivisa con la società, stanca di una lunga sequenza di episodi controversi.

Nell’ambiente Lazio cresce la convinzione che questi errori arbitrali stiano compromettendo mesi di lavoro, già resi difficili dal blocco del mercato e da una lunga lista di infortuni. Per Sarri il ritorno in campo si sta trasformando in una salita ripida, una battaglia quotidiana contro ostacoli interni ed esterni. Ma il tecnico resta saldo, deciso a difendere la sua squadra fino in fondo.

