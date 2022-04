Lazio Sassuolo, Dionisi sui nazionali: «Lasciarsi alle spalle il passato. Nel calcio bisogna dimostrare continuamente»

L’allenatore del Sassuolo Dionisi ha parlato a DAZN prima del match contro la Lazio. Ecco le sue dichiarazioni.

LE PAROLE – «Oggi vorrei una super prestazione, sia in difesa che in attacco. Ho perso Maxime Lopez e Berardi, dei giocatori che stavano facendo molto bene. Giocheranno Matheus e Defrel e avranno la possibilità di dimostrare le proprie capacità. Per quanto riguarda gli azzurri, nel calcio bisogna dimostrare sempre e lasciare alle spalle sia le cose positive che le negative».