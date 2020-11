Buone notizie per Simone Inzaghi: dopo Immobile anche Strakosha è tornato negativo e sta sostenendo le visite mediche presso la clinica Paideia

Ottime notizie per Simone Inzaghi. Come riporta l’account Twitter della Lazio Thomas Strakosha sta sostenendo le visite mediche presso la clinica Paideia per ottenere l’idoneità sportiva dopo la positività al Coronavirus.

Il portiere, risultato positivo così come Immobile e Lucas Leiva, ora potrà tornare ad allenarsi regolarmente agli ordini di Simone Inzaghi.