Igli Tare ricorda Paolo Rossi: il direttore sportivo della Lazio elogia l’ex grande attaccante di Juve e Nazionale, scomparso a 64 anni

Igli Tare, nel prepartita della gara contro il Verona, ricorda Paolo Rossi. Ecco le dichiarazioni del direttore sportivo della Lazio a DAZN.

«Per me è morto il mio idolo da bambino. Il Mondiale dell’82 me lo ricordo molto bene, davanti al televisore a tifare Italia. Paolo Rossi è stato il nostro idolo come calciatore e come persona».

