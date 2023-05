Lazio-Tare, sarà addio? Silenzio Lotito e mossa Sarri

La Lazio potrebbe dire addio a Igli Tare, il contratto del ds è in scadenza a giugno e ancora non si è parlato di rinnovo

La Lazio potrebbe dire addio a Igli Tare, il contratto del ds è in scadenza a giugno e ancora non si è parlato di rinnovo.

Lotito non ha ancora parlato, ma la mossa di Sarri, come riportato da Il Messaggero, è chiara e lampante visti i rapporti tra lui e il dirigente biancoceleste. L’allenatore, infatti, avrebbe messo sul mercato gli acquisti estivi di Tare, di fatto bocciandoli in toto e vuole una rivoluzione estiva.