Lazio, l’inchiesta sui rapporti con gli ultras prosegue: Zaccagni convocato di nuovo dai pm

Lazio, indagine senza sosta sui legami con gli ultras: Zaccagni ascoltato ancora dai magistrati, le ultime

La Lazio attraversa una fase complessa, tra risultati altalenanti in campionato e un clima teso tra la presidenza di Claudio Lotito e una parte della tifoseria. A complicare ulteriormente il quadro ci sono le novità legate all’indagine dell’Antimafia, che continua a indagare sui presunti rapporti tra alcuni giocatori e le frange più calde del tifo organizzato.

Nuovi sviluppi nell’indagine Antimafia

Secondo quanto riportato dal quotidiano Domani, gli inquirenti hanno deciso di ascoltare nuovamente Mattia Zaccagni, mentre è stato programmato un nuovo colloquio anche con Luca Pellegrini. L’obiettivo è chiarire alcune dichiarazioni ritenute non del tutto coerenti con le risultanze investigative. Nonostante l’attenzione mediatica, come evidenziato anche da Calcio & Finanza, i giocatori coinvolti — tra cui Ivan Provedel, Alessio Romagnoli e Nicolò Rovella — risultano estranei alle recenti contestazioni rivolte a Lotito da parte della tifoseria.

Lotito ascoltato dalla Commissione Antimafia

Nei giorni scorsi anche il presidente biancoceleste Claudio Lotito è stato audito dalla Commissione parlamentare antimafia. Il patron della Lazio si è detto soddisfatto dell’incontro, ribadendo la piena regolarità dei rapporti tra società e tifosi. Al momento, il legame tra giocatori e ultras sembrerebbe limitato a semplici scambi di maglie o saluti a fine partita, ma il monitoraggio da parte degli inquirenti resta molto alto.

Un clima pesante attorno alla squadra

Tra pressioni esterne, tensioni interne e un’indagine ancora aperta, la Lazio si trova a gestire un contesto delicato che rischia di riflettersi anche sul rendimento in campo. La società, intanto, prova a mantenere compatto l’ambiente in attesa di ulteriori sviluppi.