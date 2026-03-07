Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Lazio News

Lazio, l’inchiesta sui rapporti con gli ultras prosegue: Zaccagni convocato di nuovo dai pm

Published

14 minuti ago

on

By

Zaccagni

Lazio, indagine senza sosta sui legami con gli ultras: Zaccagni ascoltato ancora dai magistrati, le ultime

La Lazio attraversa una fase complessa, tra risultati altalenanti in campionato e un clima teso tra la presidenza di Claudio Lotito e una parte della tifoseria. A complicare ulteriormente il quadro ci sono le novità legate all’indagine dell’Antimafia, che continua a indagare sui presunti rapporti tra alcuni giocatori e le frange più calde del tifo organizzato.

Ascolta le nostre notizie!

Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

Probabili Formazioni Serie A 2025/2026, la guida alla 28ª Giornata

Nuovi sviluppi nell’indagine Antimafia

Secondo quanto riportato dal quotidiano Domani, gli inquirenti hanno deciso di ascoltare nuovamente Mattia Zaccagni, mentre è stato programmato un nuovo colloquio anche con Luca Pellegrini. L’obiettivo è chiarire alcune dichiarazioni ritenute non del tutto coerenti con le risultanze investigative. Nonostante l’attenzione mediatica, come evidenziato anche da Calcio & Finanza, i giocatori coinvolti — tra cui Ivan Provedel, Alessio Romagnoli e Nicolò Rovella — risultano estranei alle recenti contestazioni rivolte a Lotito da parte della tifoseria.

Lotito ascoltato dalla Commissione Antimafia

Nei giorni scorsi anche il presidente biancoceleste Claudio Lotito è stato audito dalla Commissione parlamentare antimafia. Il patron della Lazio si è detto soddisfatto dell’incontro, ribadendo la piena regolarità dei rapporti tra società e tifosi. Al momento, il legame tra giocatori e ultras sembrerebbe limitato a semplici scambi di maglie o saluti a fine partita, ma il monitoraggio da parte degli inquirenti resta molto alto.

Un clima pesante attorno alla squadra

Tra pressioni esterne, tensioni interne e un’indagine ancora aperta, la Lazio si trova a gestire un contesto delicato che rischia di riflettersi anche sul rendimento in campo. La società, intanto, prova a mantenere compatto l’ambiente in attesa di ulteriori sviluppi.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato13 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto19 ore ago

Juventus, Spalletti alla vigilia del match col Pisa: «Abbiamo fatto vedere cose da squadra vera. Vlahovic domani non ci sarà, punta ad esserci per quella data. Parlerò con la società» – VIDEO

L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua in conferenza stampa alla vigilia del match in campionato contro...
Change privacy settings
×