Lazio, Vecino: «Servirà una grande prestazione per i tre punti»

Le parole di Vecino prima della sfida Fiorentina Lazio, posticipo di questa giornata di Serie A: «vincere qui ci darebbe più consapevolezza»

Vecino ha parlato nel pre-partita di Fiorentina Lazio. Di seguito le sue parole.

FIRENZE – «Giocare a Firenze non è mai facile, vincere qui ci darebbe più forza e consapevolezza ed è quello che speriamo di fare. Loro sono forti e in casa, in questo campionato, hanno sempre ottenuto grandi risultati grazie anche alla spinta del pubblico».

PARTITA – «Servirà una grande prestazione per portare a casa i tre punti, dei quali abbiamo bisogno. Giocare come interno sinistro è diverso rispetto a quando gioco a destra, dove gli inserimenti offensivi mi vengono più naturali perché è una posizione occupata di più in carriera. Anche a sinistra però, trovando continuità, posso abituarmi a farlo».

