 Lazio, Zazzaroni: «Alcuni tifosi preferirebbero fallire che andare avanti con Lotito. Lui resterà, a meno che...»
Hanno Detto

Lazio, Zazzaroni: «Alcuni tifosi preferirebbero fallire che andare avanti con Lotito. Lui resterà, a meno che…»

Lotito

Lazio, Zazzaroni: «Alcuni tifosi preferirebbero fallire che andare avanti con Lotito. Lui resterà, a meno che…». Il commento del direttore del Corriere dello Sport

Nel suo consueto editoriale sul Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni scrive così del rapporto mai così tormentato tra i tifosi della Lazio e Claudio Lotito

«I tifosi della Lazio ci chiedono spesso di “invitare” Lotito a vendere la società. Le sollecitazioni in tal senso sono aumentate a dismisura l’estate scorsa con il blocco del mercato e non vi dico dopo la sconfitta nel derby che ha anticipato di qualche giorno la festa per i 40 anni di Lazialità, la pubblicazione tanto cara a Dino Zoff che riassume in sé i valori più autentici della passione biancoceleste. 
Il Corriere dello Sport non spingerà mai un presidente ad andarsene: il nostro compito non è quello di “imporre” a qualcuno la cessione di una sua proprietà. Noi possiamo e dobbiamo criticare una gestione, anche duramente, analizzare i numeri, elencare le criticità, i problemi e eventualmente indicare le soluzioni praticabili.
Ci sono laziali – mi dicono – che sarebbero disposti a veder fallire la Lazio piuttosto che proseguire con Lotito. A questo credo poco: registro la voce che giunge più dal fegato che dal cuore. Ricordo peraltro che quasi 30mila tifosi hanno sottoscritto l’abbonamento nonostante l’inesistente campagna acquisti: se questa è una forma di protesta… 
L’ultima estate, il punto più basso della gestione dell’occupatissimo Senatore che in più di un’occasione – va detto – è riuscito a ripartire. Stavolta l’impresa sembra sensibilmente più complicata. 
Tre sono le condizioni per le quali Lotito potrebbe mollare: 1) la volontà di farsi da parte. 2) La presenza di un acquirente credibile. 3) Un soddisfacente rapporto tra l’offerta e la domanda.
Il resto è rabbia: e visto che Lotito non ha mai manifestato il desiderio di vendere, tutt’altro, le voci due e tre si annullano. 
Nonno Marino, sempre lui, mi raccomandava di non dare mai un consiglio a un autocrate “perché – sosteneva – quello non ascolta nessuno e anzi si diverte a fare il contrario“. Perciò consiglio a Lotito di restare a lungo alla Lazio».

Hanno Detto

