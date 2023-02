Le mille e una panchina di Luciano Spalletti

Il tecnico del Napoli Spalletti contro il Sassuolo si siederà in panchina per la millesima volta in carriera

Luciano Spalletti come Shahrazad. Il tecnico del Napoli contro il Sassuolo si siederà infatti in panchina per la sua partita numero mille da allenatore, cifre che fanno perdere la testa, direbbe Fabio De Luigi.

Dalla prima panchina, quella dell’Empoli nel 1994, questa sera il tecnico toscano ha ben altri ambizioni: vincere e portare il distacco sull’Inter a +18 punti, avvicinandosi sempre di più a quello scudetto che coronerebbe la sua carriera fatta di mille e più panchine!