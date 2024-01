Leao PSG, affare da 175 milioni di euro. La situazione

Calciomercato Milan, il PSG vuole a tutti i costi Leao la prossima sessione estiva. Ecco la situazione attuale dei rossoneri

Clamorosa indiscrezione dalla Francia, e in particolare da Telefoot, per quanto riguarda il possibile acquisto in casa parigina per quanto concerne Leao.

Il PSG sarebbe infatti piombato sull’attaccante del Milan Rafael Leao in vista della prossima estate mettendolo in cima alla lista delle preferenze come erede di Mbappé, destinato al Real Madrid. Nel mezzo anche una clausola da 175 milioni di euro: versando quella l’ultima parola spetterebbe solo al classe ’99.