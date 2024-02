Leao-Psg, Campos ci prova: pronta un'offerta da capogiro

Leao è finito nel mirino del Psg: i parigini dovrebbero salutare Mbappé e Campos avrebbe messo il portoghese in cima alla lista dei desideri

Leao è finito nel mirino del Psg: i parigini dovrebbero salutare Mbappé e Campos avrebbe messo il portoghese in cima alla lista dei desideri. Già lo aveva portato a Lille diversi anni fa e i due potrebbero ritrovarsi a Parigi.

In arrivo una serie di offerte da oltre 100 milioni di euro per il Milan, che potrebbe anche aprire alla cessione nel mercato estivo qualora la volontà del giocatore fosse quella di cambiare aria. Per ora il portoghese non ha manifestato questa intenzione, ma chiaramente dipenderà molto anche dal tipo di proposta che riceverà. Lo scrive il Corriere dello Sport.