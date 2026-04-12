Leao, il caso esplode dopo i fischi di San Siro: il retroscena che racconta il malessere del portoghese

Leao, la ferita aperta dopo la sfida di San Siro: emerge il retroscena dopo Milan Udinese sul malessere del portoghese

In casa Milan il clima resta pesante e la sconfitta contro l’Udinese ha acuito le tensioni, soprattutto attorno alla figura di Rafael Leao. Come riportato da Manuele Baiocchini di Sky Sport, i fischi piovuti su di lui al momento della sostituzione hanno lasciato un segno profondo sul portoghese, già reduce da settimane complicate sul piano personale e tecnico. L’attaccante, da sempre molto sensibile all’ambiente, ha vissuto l’episodio come un vero colpo emotivo.

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Baiocchini ha sottolineato come Leao sia un giocatore “umorale”, e proprio per questo la contestazione aperta di San Siro rischia di avere ripercussioni non solo sul suo rendimento, ma sull’intero gruppo. Secondo l’inviato, i fischi «non fanno bene a Leao e non fanno bene a tutto il Milan», perché minano la fiducia di uno dei talenti più determinanti nella corsa Champions, proprio nel momento in cui la squadra avrebbe bisogno della sua miglior versione.

Il malumore del numero 10 si intreccia inoltre con le incertezze legate al suo futuro e al tema del rinnovo, ancora lontano da una definizione. In un finale di stagione già complesso, la gestione emotiva del portoghese diventa una variabile delicata: per tornare a brillare, il Milan ha bisogno di un Leao sereno, ma la ferita aperta a San Siro potrebbe richiedere tempo per rimarginarsi.