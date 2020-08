Lecce, Corvino: «Vogliamo tornare subito in Serie A»

Pantaleo Corvino si è presentato in conferenza stampa come nuovo direttore dell’area tecnica del Lecce. Le sue parole

Pantaleo Corvino si è presentato in conferenza stampa come nuovo direttore dell’area tecnica del Lecce. Queste le sue parole riportate da TMW.

TORNARE IN SERIE A – «Sticchi Damiani ha usato un termine: patrimonializzare. Avere un capitale tecnico e umano importante. L’idea è patrimonializzare e creare ricchezza in prima squadra e nel settore giovanile. Lo sforzo nostro sarà quello di patrimonializzare».

LIVERANI – «Con Liverani mi sono sentito il giorno dopo la partita. Abbiamo trovato una linea di intesa con tutti i soci. Mi sono buttato a capofitto. Ho parlato con il mister e ho delle grandi valutazioni nei suo confronti. Lui sa tutto. Io ho dei difetti, se ci sono dei pregi li dico così come anche i difetti. Ci siamo confrontati e posso dirvi che siamo in linea e che ho preso atto. Lui è partito dopo la partita, sto aspettando che torni dalle vacanze. Ho bisogno di vedermi con lui per gettare le basi. Il responsabile dell’area tecnica deve anche far crescere la ricchezza attraverso la formazione dei Direttori. Per ora, andrò avanti da solo. Nel futuro, sicuramente porterò qualcuno. Questa è una società che vuole diventare grande e si strutturerà per farlo. Scouting, centro sportivo, staff tecnico e tanto altro. Ho sempre rinfacciato ai precedenti Presidenti la mancanza di un centro sportivo. A tutti, ho sempre detto, una percentuale di quello che percepiamo, sfruttiamolo per avere un centro di proprietà. Quando sarà, vorrei che una percentuale del Lecce venga utilizzata per costruire un centro di proprietà».