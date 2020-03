Lecce, Sticchi Damiani: «Bisogna finire il campionato, anche in estate»

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha detto la sua sulle ipotesi per la ripresa della stagione: ecco le sue parole

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Ecco le sue parole.

«Cristallizzarela classifica in caso di campionato non concluso? No, sarebbe ingiusto sul piano sportivo. Appena si calmeranno le acque finiremo il campionato, con uno sforzo sui tempi arriveranno il verdetto del campo. Non deve esserci un termine ultimo. Per assurdo si potrebbe riprendere anche dopo l’estate, comprimendo le gare della stagione 2020/21».