Lecce, Liverani: «Prima di morire lotteremo fino all’ultimo»

Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha parlato alla vigilia della partita casalinga contro la Fiorentina.

LOTTARE – «Dobbiamo alimentare il fuoco ogni giorno, solo così possiamo avere chances di rimanere in Serie A. I ragazzi lo sanno, ci tengono, ci stanno mettendo tutta la professionalità possibile. Sotto questo punto di vista sono sereno, a prescindere che ogni tre giorni le prestazioni possono essere diverse per vari motivi. Lo spirito è quello importante di chi non vuole mollare nulla e di chi vuole lottare fino all’ultimo secondo. Le energie e i guidatori che riusciamo a recuperare è un vantaggio, se perdiamo giocatori queste possibilità si possono assottigliare. Questa squadra ha dimostrato sempre che prima di morire lotterà fino all’ultimo secondo».

FIORENTINA – «Ognuno di noi ha un obiettivo. È normale che io ritorno a luglio 2019 e penso che la Fiorentina deve venire qua a chiudere il discorso salvezza e ci resto un po’ così. Sicuramente non era nei loro pensieri e ci si ritrovano. A livello di organico è un’altra partita quasi impari ma già all’andata abbiamo fatto vedere che con l’organizzazione si può sopperire. E noi dobbiamo guardare a casa nostra sapendo che dall’altra parte ci sono campioni che possono risolvere la partita individualmente. Sulla carta è una partita impari ma noi vogliamo far sì che quello che sembra a bocce ferme una partita impari diventi pari sul campo».