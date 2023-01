Casarin: «Lecce-Milan, il gol di Calabria è regolare»

La valutazione arbitrale di Paolo Casarin sulle pagine del Corriere della Sera su Lecce-Milan con Orsato in campo e Mazzoleni al Var:

«Il Lecce subito in avanti sorprende Theo che devia nella propria porta. Per un quarto d’ora Orsato, al rientro dal Mondiale, osserva felice: i giocatori gli riservano l’accoglienza dovuta». L’episodio clou: «Al ’70 pareggio di Calabria con verifica della Var sulla posizione di fuorigioco. A Calabria, in area del Milan, il pallone rimbalza sul ginocchio e, subito dopo, sul braccio: non punibile. L’involontarietà riappare per fortuna del gioco del calcio»