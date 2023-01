Virdis: «Milan, non è colpa di Tatarusanu»

Lecce-Milan è la sua partita avendo giocato in entrambi i club. Pietro Paolo Virdis ne ha parlato con La Gazzetta dello Sport.

GIOCATORE CHE L’HA COLPITO – «Facile. Colombo. L’attaccante, ho visto che è un gigante. É veloce, potente, sta facendo grandi cose. Ha iniziato a segnare con regolarità. Spero torni bello carico a Milanello la prossima estate».

I GUAI DEL MILAN – «I guai stanno sempre nei punti che non fai. Non ci voleva quel mezzo passo falso con la Roma domenica scorsa. Un peccato davvero aver subito quella rimonta nei minuti finali. Sulla Coppa Italia, invece, non faccio tanto caso. Questo Milan ha le capacità per poter battere chiunque. L’importante è non avere superficialità. Ma la strada è ancora lunga. C’è tutto il girone di ritorno. La cosa più importante è essere tornati ai vertici».

TATARUSANU – «Non bisogna prendersela col portiere. Certo, la perdita di Maignan è importante, ma è inutile sparare su Tatarusanu, non bisogno addossare le colpe su di lui».