 Lecce Napoli, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dello stadio Via del mare! Tutti le informazioni
Lecce News

Lecce Napoli, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dello stadio Via del mare! Tutti le informazioni

37 secondi ago

Conte

Lecce Napoli, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida stadio Via del mare valida per la 9ª giornata di Serie A 2025/26

Lecce e Napoli si affrontano nella nona giornata di Serie A, che coincide con il primo turno infrasettimanale del campionato. La formazione guidata da Di Francesco arriva alla sfida dopo la sconfitta per 3-2 sul campo dell’Udinese, mentre la squadra di Conte è reduce dal prestigioso successo per 3-1 nello scontro diretto con l’Inter.

Nella passata stagione il Napoli ha avuto la meglio in entrambi i confronti con i salentini, imponendosi sempre per 1-0: al Maradona fu decisivo il gol di Di Lorenzo, mentre al Via del Mare a firmare la vittoria fu una punizione di Raspadori.

LEGGI ANCHE – Probabili Formazioni Serie A 2025/2026, la guida all’8ª Giornata

DOVE VEDERE LECCE NAPOLI

  • Orario: 18.30
  • Canale TV: DAZN e DAZN 1
  • Streaming: DAZN
