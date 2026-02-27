Lecce, Di Francesco: «Ci saranno dei momenti in cui saremo chiamati a fare meglio rispetto all’ultimo periodo. Contro il Como…»

Lecce, parla in conferenza Di Francesco: «Ci saranno dei momenti in cui saremo chiamati a fare meglio. Sul Como…»

Il Lecce di Eusebio Di Francesco sarà di scena domani pomeriggio a Como, dove affronterà la squadra lariana allo stadio Sinigaglia. Alla vigilia della sfida, l’allenatore giallorosso ha presentato il match in conferenza stampa, soffermandosi sulle insidie dell’avversario e sulle condizioni della sua squadra. Ecco un estratto delle sue parole:

PAROLE – «Ci saranno dei momenti in cui saremo chiamati a fare meglio rispetto all’ultimo periodo. Dirlo non basta più. Solo attraverso il lavoro possiamo andare a toccare quelle cose che vogliamo migliorare, in settimana abbiamo provato a curare le disattenzioni evidenziate contro l’Inter nel finale di gara. Da Cunha? Lo considero un giocatore eccellente, mentre per quanto riguarda Nico Paz posso dire che così come ha fatto all’andata ama calciare non appena ha la palla tra i piedi. Tutti i trequartisti del Como grazie al lavoro dei centrocampisti possono beneficiare di questa situazione, ed è così che mettono in difficoltà contro chiunque. Per quato riguarda noi, ciò che ci deve contraddistinguere è il nostro equilibrio».

TIAGO GABRIEL DIFFIDATO – «Non facciamo calcoli. La partita più importante è quella di domani, contro il Como. Abbiamo recuperato anche Jean, che sta crescendo tanto. Non abbiamo a disposizione Gaspar, ma abbiamo tanti giocatori affidabili in difesa».

BALLOTTAGGIO IN ATTACCO – «Sono contento per Stulic perché durante questa settimana ha fatto un lavoro eccelso. Valuteremo chi giocherà domani».