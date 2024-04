Lecce Roma, De Rossi: «Rigore netto non dato su Zalewski»

Daniele De Rossi, allenatore della Roma, ha parlato dopo la sfida pareggiata 0-0 contro il Lecce al Via del Mare

Il tecnico della Roma Daniele De Rossi ha parlato a DAZN dello 0-0 contro il Lecce. Ecco le sue dichiarazioni.

SOFFERTO – «Abbiamo sofferto tanto nel primo tempo, come ci era successo già a Firenze. Dobbiamo migliorare su questo, dobbiamo essere più ruvidi quando si gioca in maniera più diretta. Se la squadra non è capace di switchare fai fatica»

PUNTO – «Punto guadagnato faccio fatica a dirlo, ma questo è un campaccio. Ci può stare subire qualcosa di più. Oggi è mancato un po’ tutto, abbiamo avuto anche un po’ di carenza in fase di costruzione, l’avevamo preparata in maniera diversa, invece abbiamo messo troppe palle in mezzo consentendo loro di ripartire».

COS’E’ MANCATO – «Dobbiamo tenere la partita anche dal punto di vista del gioco in mano almeno equilibrato anche su campi come questi perché sappiamo che poi la zampata la possiamo trovare, sull’azione di Aouar è stato bravo Falcone a chiudere lo specchio di porta«»

RIGORE – «Dal campo non ho visto niente, ma ho rivisto dopo sul tablet che non ci è stato dato un rigore netto. Peccato, perché se c’è un rigore lo devi dare soprattutto in un’epoca come questa dove basta calpestare un mignolo. A me piace un calcio dove questo non è rigore, però le regole devono essere sempre uguali sennò diventa difficile per noi e più facile per chi le gestisce. Se passo col rosso va bene, se passo col verde va bene, ma poi si fanno gli incidenti»

SETTIMANA DERBY – «È già iniziata, abbiamo poco tempo da perdere, c’è poco materiale per prepararla perché la Lazio avrà giocato solo due partite col nuovo allenatore, molto diverso da quello che c’era prima. Tudor è molto bravo, è già riuscito a fare un risultato importante. Sarà molto difficile»

DYBALA– «Sapevamo che lo avremmo messo dentro solo in caso di necessità centellinandolo, è sulla via del rientro. Sta bene, gli mancavano però gli allenamenti e non ce la siamo sentiti di rischiarlo»