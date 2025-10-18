Lecce Sassuolo LIVE: sintesi, cronaca, moviola e tabellino

Lecce News
Lecce-Sassuolo 0-0: un punto a testa allo stadio Via Del Mare
Al Via del Mare il match valido per la 7ª giornata di Serie A Lecce Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE
La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Lecce Sassuolo, valevole per la 7ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.
FINISCE QUI
4 minuti di recupero
78′ Partita che sembra incanalarsi sullo 0-0
66′ Ci prova Pinamonti: palla fuori!
64′ OCCASIONE SASSUOLO. Conclusione di Berardi, ma Falcona salva tutto.
49′ Occasione Sassuolo: cross di Ramadani per Pinamonti che di poco non prende il pallone.
INIZIA IL SECONDO TEMPO
45’+1 – Termina il primo tempo
30′ Continuano ad essere davvero poche le emozioni al Via del Mare.
15′ Trascorso il primo quarto d’ora senza particolari emozioni. La partita si conferma equilibrata.
1′ Calcio d’inizio – Si comincia al Via del Mare
Formazioni ufficiali Lecce-Sassuolo: le scelte di Di Francesco e Grosso
