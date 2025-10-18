 Lecce Sassuolo LIVE: sintesi, cronaca, moviola e tabellino
Lecce-Sassuolo 0-0: un punto a testa allo stadio Via Del Mare

47 minuti ago

Domenico Berardi

Al Via del Mare il match valido per la 7ª giornata di Serie A Lecce Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Lecce Sassuolo, valevole per la 7ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.

FINISCE QUI

4 minuti di recupero

78′ Partita che sembra incanalarsi sullo 0-0

66′ Ci prova Pinamonti: palla fuori!

64′ OCCASIONE SASSUOLO. Conclusione di Berardi, ma Falcona salva tutto.

49′ Occasione Sassuolo: cross di Ramadani per Pinamonti che di poco non prende il pallone.

INIZIA IL SECONDO TEMPO

45’+1 – Termina il primo tempo

30′ Continuano ad essere davvero poche le emozioni al Via del Mare.

15′ Trascorso il primo quarto d’ora senza particolari emozioni. La partita si conferma equilibrata.

1′ Calcio d’inizio – Si comincia al Via del Mare

