Lecce, che tegola! Intervento chirurgico e stagione finita per Berisha: il comunicato del club sulle condizioni del centrocampista albanese

La stagione di Medon Berisha, centrocampista albanese del Lecce, si è chiusa in anticipo. Il club salentino ha infatti comunicato che il giocatore si è sottoposto nella mattinata di oggi, venerdì 27 marzo, a un intervento chirurgico dopo la lesione del tendine riflesso del retto femorale destro.

Operazione riuscita in Finlandia

L’intervento è stato eseguito dal professor Lasse Lempainen presso l’Hospital Pihlajalinna di Turku, in Finlandia, ed è perfettamente riuscito. La scelta di ricorrere alla chirurgia era emersa già nei giorni scorsi, dopo il consulto specialistico che aveva confermato la gravità del problema muscolare.

Ora inizia il percorso di recupero

Per il Lecce si tratta di una perdita importante in vista del finale di campionato, mentre per Berisha comincia adesso la fase di recupero. Al momento il club non ha indicato tempi ufficiali per il rientro, ma l’infortunio mette già la parola fine alla sua stagione.

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IL COMUNICATO – «L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Medon Berisha è stato sottoposto nella mattinata odierna ad intervento chirurgico a seguito della lesione del tendine riflesso del retto femorale destro.

L’intervento, che è stato eseguito dal Prof. Lasse Lempainem presso l’Hospital Pihlajalinna di Turku (Finlandia), è perfettamente riuscito».